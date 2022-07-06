عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل نجحت باعتقال مشتبه به بالإعتداء على مواطن إسرائيلي

عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل نجحت باعتقال مشتبه به بالإعتداء على مواطن

سمحت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بالكشف عن تنفيذ عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام (الشاباك)وشرطة إسرائيل نجحت باعتقال مشتبه به بالإعتداء على مواطن بالقرب من بني براك أمس الخميس.

واعتقلت دائرة الأمن العام والشرطة فلسطينيا للاشتباه في قيامه بالاعتداء على مواطن إسرائيلي عند جسر للمشاة على شارع 4 بالقرب من جفعات شموئيل، مما أدى إلى إصابة الضحية المواطن من بني براك، البالغ من العمر 46 عاما وهو أب لستة أطفال، ويدعى يتسحاك دهان بجروح خطيرة.

وبحسب يسرائيل هيوم فقد تعرض الرجل للطعن، ويعاني من ثلاث كسور في رأسه. وقالت زوجته، ياعيل دهان، إن زوجها أفاد بأن الطاعن كان ذا مظهر عربي، يلبس قميصا قصيرا فاتح اللون، وهرب بعد الهجوم مباشرة. وأضافت "ذهب زوجي للصلاة في جفعات شموئيل، وصعد إلى الجسر وجاء الرجل أمامه، وأخرج شيئًا من الحقيبة وضربه بشدة على رأسه. اتصل بي الطاقم الطبي، ووصلت على الفور".

يذكر أن الشرطة طلبت في وقت لاحق فرض تعتيم على العملية وعدم نشر أي معلومات قد تدلي بأي تفاصيل حول الجاني.