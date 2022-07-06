منسق مكافحة كورونا في إسرائيل: "نبحث إلزامية استعمال الكمامات في الأماكن المغلقة"

ارتفع عدد الحالات اليومية إلى أكثر من 12000 إصابة وتضاعفت عدد الإصابات الخطيرة من ثلاث مرات إلى أكثر من 370

قال منسق مكافحة كورونا في إسرائيل سلمان زرقا، اليوم الأربعاء، إن مسؤولي وزارة الصحة يخططون للاجتماع في الأيام المقبلة لبحث ما إذا كانوا سيعيدون فرض إلزامية استعمال الأقنعة(الكمامات) في الأماكن المغقلة، في ما حث الجمهور على الاستمرار في ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة.

جاءت تصريحات الزرقا خلال مؤتمر صحفي بالفيديو إن "الزيادة في عدد الإصابات الخطيرة بوباء كورونا تجعل استعمال الكمامات في الأماكن المسقوفة في غاية الأهمية"وتابع "أعتقد أنه من الضروري العودة إلى ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية وفي وسائل النقل العام وفي المناسبات الكبيرة، خاصة عندما لا تضر بالنشاط الاقتصادي والحياة اليومية. ستتم مناقشة هذه الخطوة في الأيام المقبلة"بحسب ما أوره موقع"هآرتس" الإسرائيلي.

وشهدت إسرائيل موجة من الإصابات بكورونا، وارتفع عدد الحالات اليومية إلى أكثر من 12000 إصابة وتضاعفت عدد الإصابات الخطيرة من ثلاث مرات إلى أكثر من 370.

وكانت إسرائيل قد ألغت إلزامية الأقنعة(الكمامات)في الأماكن الدجاخلية في أبريل/نيسان المنصرم بعد عامين من فرضها، باستثناء أسبوعين في عام 2021.

وقال سلمان زرقا إن تفشي أحد أنواع الأوميكرون يقود إلى الموجة السادسة من الوباء."هذا البديل معدي أكثر" بحسب التايمز أوف إسرائيل

وقال إن من تجاوزوا الستين من العمر "يجب أن يرتدوا أقنعة" في الأماكن المغلقة، ونبه عامة الناس إلى توخي الحذر عند زيارة كبار السن، ونصحهم بإجراء اختبارالفحص قبل الزيارات، مشيرًا إلى أن 90 بالمئة من الحالات في المستشفى كانت في تلك الفئة العمرية.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة أمس الثلاثاء تسجيل 13901 إصابة جديدةبالوباء وهو أعلى رقم منذ 17 فبراير/شباط المنصرم