مطاعم إسرائيلية متضررة من إضراب القنصليات في الدول الآسيوية تحتج: "ممنوع دخول لابيد"

وتتجاوز تكلفة عملية التجنيد والحصول على تصريح ووصول الطاهي الأجنبي إلى إسرائيل عشرات الآلاف

أعلن اتحاد المطاعم الأسيوية والإثنية الذي يشمل مئات المطاعم في البلاد عن حملة احتجاجية ضد الإضرابات والإجراءات التصعيدية التي تخوضها لجنة الموظفين في وزارة الخارجية، منذ سنوات.

واتخذت الحملة الاحتجاجية التي أطلقها أصحاب المطاعم عنوانًا يستهدف تحديدًا رئيس الوزراء من خلال الكتابة على اللافتات الاحتجاجية "ممنوع دخول لابيد". ويطالب أصحاب المطاعم لابيد بحل مشكلة خبراء الطهي الآسيويين العالقين في الخارج بسبب الإضرابات من جانب موظفي وزارة الخارجية الذين يخوضون نضالا لتحسين أجورهم.

وبحسب أصحاب المطاعم فإن القناصل الإسرائيليين في الصين والهند وتايلاند لا يوقعون على تأشيرات لخبراء الطهي الأجانب ولا يعالجون عقودهم منذ حوالي نصف سنة وذلك في إطار نضال الموظفين في وزارة الخارجية. وبالنتيجة، فإن نحو 80 شيفًا ما زالوا عالقين في الخارج في الوقت الذي دفعت فيه المطاعم في البلاد عشرات الآلاف على عملية تنظيم إجراءات الدخول وتجد نفسها بمواجهة نقص شديد في خبراء الطهي الأجانب.

وتتجاوز تكلفة عملية التجنيد والحصول على تصريح ووصول الطاهي الأجنبي إلى إسرائيل عشرات الآلاف من الشواقل وقد دفعها بالفعل أصحاب هذه المطاعم، على الرغم من عدم إمكانية إحضار الطهاة إلى إسرائيل. وتبلغ قيمة الرسوم وحدها التي التي تتقاضاها وزارة الداخلية مقدما 8000 شيكل لكل شيف/طاهٍ أجنبي.

وأوضح اتحاد المطاعم أن الوضع الحالي يتمثل بإغلاق المطاعم الجديدة أبوابها في حين تعمل المطاعم المعروفة بطواقم مقلصة ولا تعمل لساعات طويلة. ويشدد الاتحاد على أن "كل طاه كهذا يسمح وجوده بتشغيل مطعم كامل، واتسخدام عشرات العمال الإسرائيليين وخلق معاشات ودفع ضرائب للدولة".

وكان موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنوا مطلع الأسبوع، عن قرارهم استئناف الإجراءات التصعيدية، بشكل جارف للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، بعد أن شعروا بأن وزير الخارجية والذي أصبح مؤخرًا رئيسًا للوزراء يائير لابيد قد أهمل طلباتهم وجعلهم ينتظرون دون طائل مدة تزيد عن عام كامل.

وبحسب المعلومات المتوفرة، يوجد حاليًا في إسرائيل حوالي 400 مطعم إثني (عرقي) آسيوي يعمل فيها 13500 إسرائيلي. أصبح هذا النشاط ممكناً بفضل 1250 طاهياً من الشرق الأقصى يعملون في مطابخ المطاعم.