تقرير: الحرس الثوري الإيراني يحتجز أجانب بينهم نائب رئيس البعثة البريطانية"بسبب مزاعم تجسس"

"الحرس الثوري الإيراني احتجز عدة أجانب بينهم نائب رئيس البعثة البريطانية في طهران "بسبب مزاعم تجسس"

ذكرت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الإيراني، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز، اليوم الأربعاء، عدة أجانب بينهم نائب رئيس البعثة البريطانية في طهران "بسبب مزاعم تجسس".

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية، قالت الشهر المنصرم، إنها ألقت القبض على أحد مواطنيها بتهمة "التجسس"، حاول الخروج إلى دولة مجاورة، في إشارة إلى تركيا.وقالت إن قواتها في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي البلاد، تمكنت من اعتقال شخص قالت إنه على صلة باثنين من فرنسيين معتقلين في طهران بشبهة التجسس.

وكانت وزارة الأمن الإيراني أعلنت في مايو/أيار المنصرم، أنها "اعتقلت فرنسيين اثنين بزعم التجسس، وتنظيم أعمال شغب وإشعال اضطرابات داخل البلاد، وهما سيسل كلهر (37 عاما) وجاك باريس (69 عاما)"

جدير بالذكر أن الدول الغربية تقول إن "السلطات الإيرانية تستخدم الرعايا الأجانب كرهائن للحصول على تنازلات في المفاوضات النووية، من خلال احتجازهم بتهم ملفقة".