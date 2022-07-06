الرئيس اللبناني: "المدة التي تفصلنا عن الحل النهائي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل باتت قصيرة"

عون"الحل سيكون لمصلحة الجميع، فإننا نرسم الحدود وفي مثل هذا الأمر، يجب على الطرفين أن يكونا راضيين عن الحل"

قال الرئيس الللبناني ميشال عون، "يمكنني القول إن المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، وأعتقد أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع الأمريكيين اللذين يتولون الوساطة بين لبنان وإسرائيل، ولكن لا أعلم الوقت المحدد لهذا الحل" واضاف:"وضعنا إطار التفاهم الذي نريده، وعلى هذا الأساس يتم البحث مع الآخرين".

وأشار عون إلى أن"الحل سيكون لمصلحة الجميع، فإننا نرسم الحدود وفي مثل هذا الأمر، يجب على الطرفين أن يكونا راضيين عن الحل، وإلا ستتحول المسألة إلى وضع يد لطرف على الآخر".واعتبر عون أن "هذه النتيجة بسبب الموقف الرسمي الموحد الذي اتخذته السلطة اللبنانية"

وعن الباخرة التي يقال إنها تعمل في حقل كاريش، قال: "لا أعلم ما حدث في الليلة التي ذهبت فيها المسيرات".

وكان "حزب الله" أطلق 3 مسيّرات فوق حقل كاريش النفطي التي تسعى إسرائيل إلى الاستخراج منه، قبل أن ينجح في إسقاطها الجيش الإسرائيلي.

وكان المفاوض الأمريكي أموس هوكشتاين أعاد تفعيل وساطاته في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بطلب من لبنان.وزار هوكشتاين، لبنان، وعقد لقاءات شملت الرئيس ميشال عون، ونبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، ونجيب ميقاتي رئيس الوزراء، ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، وقائد الجيشِ العماد جوزيف عون، وحمل رسالة موحدة من جميع الأطراف اللبنانية تتعلق بالمطالب لهذا الترسيم.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، غير أن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت لتقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وكانت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أمريكية في مايو/أيار الماضي، توقفت جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.