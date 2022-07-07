استعدادا لزيارة بايدن،مسؤول سعودي لموقع إسرائيلي:"ندرس استضافة شخصية إسرائيلية"

المسؤول هو أحد مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسيرافق هذا المسؤول بايدن خلال زيارته للسعودية

استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الشرق الأوسط الأسبوع القادم، قال مسؤول سعودي كبير ، وهو مستشار سياسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لموقع "واينت" إن المملكة تدرس امكانية السماح بإجراء اجتماع ثلاثي بين مسؤولين أمريكيين وسعوديين وإسرائيليين، خلال زيارة جو بايدن، أو بعدها. إقامة مثل هذا الاجتماع يرتبط بالتأكيد بنجاح رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط، خصوص نجاح رحلته الى الرياض.

سيناريو بموجبه تنضم شخصية إسرائيلي كبيرة مثل رئيس مجلس الأمن القومي ايال حولتا، أو رئيس جهاز الموساد دودي بارنيع أو المدير العام لوزارة الخارجية الون اوشفيز باللحظة الأخيرة الى طائرة الرئيس الأمريكي الذي سينطلق إلى السعودية تم التطرق اليها خلال المباحثات بين الأمريكيين والسعوديين ، لكن التقديرات أن احتمال حدوث مثل هذا السيناريو لا زالت ضعيفة.

مع ذلك، في حال نجاج زيارة بايدن الى السعودية، احتمال اجراء مثل هذا الاجتماع الثلاثي، كما يصفه المستشار الكبير لولي العهد السعودي، غير مستبعدة. وتقوم كل من إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية بدراسة سيناريوهات، كل جانب واعتباراته.

وذكر التقرير أنه في حال نجاح هذه الخطوة فإنه بإمكانها مساعدة البيت الأبيض بصرف الانتباه عن الرئيس الأمريكي الغير محبوب تماما في السعودية ومن الانتقادات من تغيير توجهات الرئيس بالنسبة للسعودية، على ضوء أزمة النفط، في حين أن اجتماع من هذا القبيل يمكنه أن يزيد الانتقادات ضد ولي العهد السعودي بن سلمان ، من جانب الجيل الأكبر سنا والجيل المحافظ .

في المقابل، رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد سيكون سعيدا بأن تطأ قدم مسؤول إسرائيلي الأرض السعودية، حتى لو لم يكن "المسؤول الأكبر"، وفي حال أجريت المقابلة خلال زيارة بايدن فإنها ستكون فرصة ايضا للإجتماع مع قادة تسع دول عربية دعيت للمشاركة في قمة الدول الخليجية.

وأفاد التقرير أن إسرائيل تعتقد بأنه توجد فرصة للتوصل مع الرياض الى تفاهمات حول "خطوات تطبيع صغيرة- متوسطة" مثل السماح للطائرات الإسرائيلية التحليق بالمجال الجوي السعودي، والسماح للحجاج المسلمين من إسرائيل السفر الى الحج بصورة مباشرة من إسرائيل. وعلى اي حاليا لا توجد توقعات لخطوات تطبيع كاملة وعلاقات ديبلوماسية مع السعودية قريبا.ايضا، يدفع الأمريكيون الى موافقة سعودية لدمج إسرائيل في تحالف دفاعي إقليمي.