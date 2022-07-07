تسجيل قفزة كبيرة بمبيعات الأسلحة الاسرائيلية الى دول عربية بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم

جاء هذا خلال تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس استعدادا لزيارة بايدن الى المنطقة

كشف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم أنه منذ التوقيع على اتفاقيات إبراهيم أجري 150 اجتماع لمسؤولين في الجهاز الأمني والجيش الإسرائيلي مع نظرائهم من دول المنطقة، بما لا يشمل الأردن ومصر.وأضاف غانتس خلال حديثه أمام صحافيين عسكريين بحسب "واينت" وقال إنه تم أيضا توقيع صفقات شراء أمنية من إسرائيل لدول المنطقة بقيمة أكثر من ثلاثة مليارات شاقل.

وسيقوم غانتس مع المسؤولين بوزارة الأمن وسلاح الجو الإسرائيلي بالاستعراض أمام الرئيس جو بايدن خلال زيارته الى اسرائيل الأنظمة الإسرائيلية الجديد لاعتراض القذائف والصواريخ عن طريق الليزر، والتي أثبتت هذا العام بأنها الأولى في العالم، وذكر التقرير أن ليس من المستبعد أن تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة مساعدات مالية بتمويل الانتاج وتجهيز النظام، وذلك بعد أن استثمرت وزارة الأمن الاسرائيلية مليارات بتطوير المشروع الذي يتيح اعتراض غير محدود وبتكلفة منخفضة، ايضا ضد طائرات مسيرة وتهديدات أخرى.

المخاوف لدى الجهاز الأمني من أن تقود الأزمة السياسية الى ميزانية استمرارية ايضا في عام 2023، وتؤدي الى تأخير المشروع الاستراتيجي الرائد. وقال غانتس "أنوي أن اجلب قريبا ميزانية اضافية لأكثر من نصف مليار شاقل لمواصلة المشروع". وبحسب التقديرات فإن النظام سيتم الإعلان كعملياتي في سلاح الجو الإسرائيلي في غضون عامين. تقديرات الجهاز الأمني الإسرائيلي يأن تؤدي الحرب في أوكرانيا الى زيادة الانتاج الأمني في إسرائيل لصالح جيوش اوروبا بنسبة عشرات في المئة.

وقال غانتس للصحافيين بأن المسيرات الثلاثة التي حاول حزب الله إطلاقها تجاه منصة كاريش السبت الماضي من انتاج ايراني. وأشار مسؤول أمني كبير لموقع "واينت" بأن "اسرائيل ستعمل على تقوية التعاون في المنطقة ضد ايران، والدفاع الجوي والبحرية وايضا بتعاونا أخرى، نحن نتجهز بأن لا يكون اتفاق نووي مع ايران، او اتفاق سيئ من ناحية عملية". وينوي غانتس ممارسة ضغوطات على الدول العظمى وإقناع الولايات المتحدة التوصل الى اتفاق طويل وقوي قدر الامكان ، بحجم يمنع تسلح ايران النووي العسكري.

وبخصوص القضية الفلسطينية قال وزير الأمن إن على "السلطة الفلسطينية القيام بخطوات بناء ثقة، ونطالب منها توسيع نشاطها الأمني في المنطقة A ووقف قضية التوجه الى المحكمة الجنائية" وقال غانتس ان اسرائيل تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي لسكان غزة وينوي رفع حصة تصاريح العمل لسكان القطاع الى 20 الف.