توقيع اتفاق طيران يتيح للشركات الإسرائيلية تسيير رحلات الى تركيا

يعتبر الاتفاق الأول منذ عام 1951، وسيتيح تطوير علاقات طيران ورحلات الى تركيا

أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي صباح اليوم أن إسرائيل وتركيا ستوقعان اليوم على اتفاق طيران متبادل جديد، الحديث يدور عن أول اتفاق منذ عام 1951، والذي سيتيح تطوير علاقات طيران ورحلات إسرائيلية الى تركيا، وزيرة المواصلات ميخائيلي قالت إن "علاقات الطيران بيننا وبين دول المنطقة هي أداة استراتيجية لتطوير اقتصاد إسرائيل والحفاظ على صمود إسرائيل في المنطقة".

وبعد ظهر اليوم اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية انه "عقب اتفاق رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو وقع اليوم بصورة اولية على اتفاق طيران جديد بين إسرائيل وتركيا، التوقيعات الأولية تشكل مرحلة حيوية نحو التوقيع الكامل على اتفاق طيران من المتوقع ان يتيح لشركات الطيران الإسرائيلية استئناف رحلاتها الى تركيا. التوقيع اليوم، من قبل مدراء سلطات الطيران المدني لإسرائيل وتركيا، اتيح في اعقاب مفاوضات مفتوحة وبناءه في الأسابيع الأخيرة وهي علامة بارزة بتعزيز العلاقات بين البلدين".

وولدت هذه الخطوة في اعقاب النقاشات بين شركات الطيران المدنية الإسرائيلية ونظيراتها التركية واستمرارا لاجتماع وزيرة المواصلات مع نظيرها التركي قبل أشهر.ووفقا لبيان الوزيرة فإن "الاتفاق من المتوقع ان يخلق بنية تحتية تتيح عودة رحلات الشركات الإسرائيلية لعدد متنوع من الوجهات في تركيا، بالاضافة الى رحلات الشركات التركية الى إسرائيل، في إطار اتفاقيات متبادلة بين الأطراف".