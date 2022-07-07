وزير الأمن الإسرائيلي: الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله فوق حقل "كاريش"من إنتاج إيران

كشف الجيش الإسرائيلي عن رصد طائرة مسيرة إضافية تابعة لحزب الله الثلاثاء المنصرم كانت متوجهة لحقل كاريش

قال وزير الأمن الإسرائيل، بيني غانتس، اليوم الخميس، إن "الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله اللبناني على حقل الغاز البحري كاريش الأسبوع المنصرم من إنتاج إيران"وتابع “يجب أن يقال إن حزب الله يعمل نيابة عن إيران، وأسلحته هي أسلحة مصنوعة في إيران، سواء تم تصنيعها هناك أو تم الحصول عليها من قبل حزب الله."

وكشف الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، عن رصد طائرة مسيرة إضافية تابعة لحزب الله الثلاثاء المنصرم كانت متوجهة إلى منصة الغاز الإسرائيلية "كاريش" وتم اعتراضها وإسقاطها في المياه اللبنانية، بعيدا عن الحدود البحرية مع إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد اعترض السبت المنصرم، ثلاث طائرات مسيرة تابعة لحزب الله كانت متجهة نحو حقل غاز "كاريش" وأكد حزب الله إطلاق الطائرات المسيرة، في ما تم انتشال حطام الطائرة المسيرة ونقلها للفحص.

وفي السياق قال الرئيس الللبناني ميشال عون، "يمكنني القول إن المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، وأعتقد أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع الأمريكيين اللذين يتولون الوساطة بين لبنان وإسرائيل، ولكن لا أعلم الوقت المحدد لهذا الحل" واضاف:"وضعنا إطار التفاهم الذي نريده، وعلى هذا الأساس يتم البحث مع الآخرين".

وعلى الرغم من المحاولات الأمريكية للتوسط في اتفاق، تعثرت المحادثات مرارا بشأن هذه القضية، على الرغم من أن مبعوث الطاقة الأمريكي عاموس هوشتاين قال الأسبوع المنصرم إنه تم إحراز تقدم في المحادثات الأخيرة.