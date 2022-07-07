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الرئيس الإسرائيلي سيمنح نظيره الأمريكي وسام الشرف الرئاسي خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع المقبل

i24news

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الرئيس الامريكي جو بايدن
MANDEL NGAN / AFPالرئيس الامريكي جو بايدن

يُمنح وسام الشرف الرئاسي للأفراد الذين قدموا مساهمة استثنائية لدولة إسرائيل أو للبشرية من خلال مواهبهم

من المقرر أن يمنح الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ نظيره الأمريكي جو بايدن وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي، في حفل احتفالي بمنزل الرئيس تقديرا له على صداقته الحقيقية مع دولة إسرائيل وشعب إسرائيل والشعب اليهودي والتزامه الثابت منذ عقود تجاه أمن إسرائيل، خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع المقبل. 

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وجاء في البيان الصادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي أن مساهمات الرئيس الأمريكي في تعميق وتقوية وتعزيز التحالف القوي الذي لا يتزعزع بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ونضاله ضد الكراهية المعادية لإسرائيل ومعاداة السامية في جميع أنحاء العالم، كلها تقف في قلب القرار منحه التكريم.

يُمنح وسام الشرف الرئاسي للأفراد الذين قدموا مساهمة استثنائية لدولة إسرائيل أو للبشرية من خلال مواهبهم أو خدمتهم أو بأي طريقة أخرى. وبادر إلى وضع الجائزة الرئيس التاسع لدولة إسرائيل، الراحل شمعون بيرس، وقد تم منحها لأول مرة في عام 2012. 

حصل على هذا التكريم حتى الآن 26 شخصًا، بناءً على توصية من لجنة استشارية برئاسة رئيس المحكمة العليا المتقاعد، القاضي مئير شمغار.

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