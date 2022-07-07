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وزير التعاون الإقليمي ناشد السعودية السماح للحجاج المسلمين في إسرائيل بالوصول إلى السعودية عبر رحلات جوية مباشرة

i24news

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وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج يصل إلى منزل رئيس الدولة في القدس في 14 يونيو 2021.
Yonatan Sindel / Flash90وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج يصل إلى منزل رئيس الدولة في القدس في 14 يونيو 2021.

"أتمنى أن أرى ذلك اليوم الذي أستطيع فيه ركوب الطائرة من مطار بن غوريون حتى أقوم بواجباتي كمسلم في مكة"

توجه وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إلى السلطات السعودية بطلب السماح للحجاج المسلمين بالوصول إلى السعودية لأداء مناسك الحج برحلات مباشرة من مطار تل أبيب عوض اللجوء إلى دولة ثالثة هي الأردن في الغالب، على ما نشرت صحيقة معاريف اليوم الخميس.

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ويفيد موقع معاريف أن المسؤولين في إسرائيل طلبوا أن يسح لهم بتوسيع تصاريح شركات الطيران الخاصة بهم حتى يتمكنوا من الطيران فوق الأراضي السعودية إلى وجهات مختلفة في آسيا. 

وفي الوقت الذي لا تعترف فيه المملكة العربية السعودية بإسرائيل ولم تعترف بإمكانية التعاون المشترك والتطورات الاستراتيجية بين البلدين، كما لم تعترف إسرائيل بوجود مثل هذه العلاقة، فإن الوزير فريج قال إن إسرائيل تسعى إلى كشف العلاقات التي تجري في الخفاء بين البلدين، وهي علاقات تستند أساسًا إلى المصالح التجارية وتشمل أيضًا الجبهة مع إيران.

وقال فريج: "أتمنى أن أرى ذلك اليوم الذي أستطيع فيه ركوب الطائرة من مطار بن غوريون حتى أقوم بواجباتي كمسلم في مكة". وأضاف "لقد طرحت الموضوع أمام السلطات السعودية وآمل أن يأتي هذا اليوم قريبًا".

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