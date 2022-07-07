الإمارات: السجن مدى الحياة للمواطنة الإسرائيلية فداء كيوان بدلا من الإعدام بتهمة "الاتجار وحيازة المخدرات"

عائلة كيوان:"فداء وقعت ضحية طيبتها وثقتها العمياء بالناس وتم توريطها في قضية لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد"

استبدلت المحكمة الإماراتية في دبي عقوبة الاعدام التي فرضت على المواطنة الاسرائيلية فداء كيوان(43 عاما من حيفا)، بعقوبة السجن مدى الحياة بتهمة بتهمة الاتجار وحيازة المخدرات، بحسب ما أعلنه اليوم الخميس وكيلا الدفاع تامي اولمان وشادي سروجي.

وذكرت عائلة كيوان في بيان سابق لها، أنه "تم توريط" ابنتها في "قضية لا علاقة لها بها" وتابع البيان "فداء وقعت ضحية طيبتها وثقتها العمياء بالناس، وتم توريطها في قضية لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد، نحن ثقة تامة أن براءتها ستظهر قريبًا، وأن السلطات الإماراتية الصديقة وجهاز القضاء في دبي سيظهر الحق".

وكانت المحكمة في أبو ظبي قد أعلنت الأسبوع المنصرم عن إلغاء حكم الاعدام عن المتهمة الاسرائيلية. ويشار الى أن فداء كيوان كانت قد انتقلت قبل نحو عام ونصف العام إلى الامارات من أجل العمل في مجال التصوير والتصميم الجرافيكي. وقد اعتقلت بعد العثور على نصف كيلوغرام من الكوكائين داخل شقتها في دبي التي كانت قد حجزت لها قبل وصولها إلى الإمارات، وبعد أسبوع من نزولها فيها، اقتحمت شرطة دبي المنزل وضبطت فيه كمية من المخدرات واعتبرتها كمية للتجارة.