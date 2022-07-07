رئيس الوزراء الإسرائيلي:"قوة إسرائيل في وحدتها وأعداؤنا بحاجة لأن يعرفوا أننا أقوى وأكثر تطورا"

"مهمتنا كمجتمع هي استعادة الثقة في ديمقراطيتنا، في الجيس الإسرائيلي، في الشرطة، واستعادة الثقة ببعضنا البعض"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن "إسرائيل أقوى من كل أعدائها، ولن نتردد في استخدام القوة من أجل الحفاظ على السلام لمواطنينا، يجب أن يعرف أعداؤنا أننا في جميع الأوقات أقوى وأكثر تطورا واشد قسوة منهم".

جاءت تصريحات لابيد في حفل تخرج لتكريم ضباط جدد في الجيش الإسرائيلي، حيث قال: "يجب أن يعرف أعداؤنا شيئًا آخر: أننا سنقف في وجههم معا، وأن المجتمع الإسرائيلي أقوى من أي حجة وأن القوة الإسرائيلية هي قوة الوحدة".

وأكد لابيد على أن"مهمتنا كمجتمع هي استعادة الثقة في ديمقراطيتنا، في الجيس الإسرائيلي، في الشرطة، في المحاكم، والأهم من ذلك، استعادة الثقة ببعضنا البعض."

ومن جهته حذر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، لبنان من محاولات حزب الله إطلاق طائرات مسيرة في حقل غاز كاريش، مشيرا إلى أن "حزب الله حاول الأسبوع المنصرم إطلاق طائرات مسيرة قرب منصة غاز كاريش، لكن تم إحباط هذه المحاولات"

وقال غانتس إن "إسرائيل تعرف كيف تحمي أصولها بشكل جيد، وعلى حزب الله أن يفهم أن المهمة التي يقوم بها نيابة عن إيران يمكن أن تصبح مهمة قاتلة من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين اللبنانيين قبل كل شيء" وأكد أن بيروت مسؤولية عن "وضع حد للعدوان الايراني بقيادة حزب الله من اراضيها".