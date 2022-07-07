رئيس الليكود العالمي يعارض زيارة بايدن للقدس الشرقية: "سابقة خطيرة تعطي الشرعية لتقسيم المدينة"

وأضاف دانون "للأسف لابيد يشجع هذا الانتزاع للقرار. يجب ألا نوافق على ذلك. هذا خطأ سيؤذينا في المستقبل"

وجه رئيس الليكود العالمي وسفير إسرائيل السابق إلى الأمم المتحدة داني دانون الخميس، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن دعاه من خلاله إلى عدم شمل زيارته جولة في المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل، بحسب النشر في يسرائيل هيوم.

وجاء في الرسالة "في الأسبوع المقبل، يصل بايدن إلى إسرائيل. وبحسب تقارير فإنه ينوي زيارة المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس أمريكي القدس الشرقية وهي سابقة خطيرة تضفي الشرعية على الفكرة غير المعقولة بتقسيم القدس والتنازل عن عاصمتنا لصالح دولة إرهاب فلسطينية.

وأضاف دانون "للأسف لابيد يشجع هذا الانتزاع للقرار. يجب ألا نوافق على ذلك. هذا خطأ سيؤذينا في المستقبل".

يذكر أن دانون أعلن مؤخرًا عن رغبته خوض الانتخابات التمهيدية في إشارة واضحة إلى نيته لعب دور في السياسة الداخلية التي هجرها لخمس سنوات عمل خلالها سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار تقرير سابق للقناة الإسرائيلية "13" "أن الجهاز الأمني الإسرائيلي جهز خلال الأيام الأخيرة رزمة من مبادرات حسن نية ستقدمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية- وذلك بطلب من الإدارة الأمريكية استعدادا لزيارة الرئيس جو بايدن خلال الأيام العشرة القادمة".