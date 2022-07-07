البيت الأبيض: بايدن سيجتمع مع العاهل السعودي وولي عهده في زيارته للمملكة

يتطلع بايدن إلى تحديد رؤيته الإيجابية لمشاركة الولايات المتحدة في المنطقة خلال الأشهر والسنوات القادم

أكد البيت الأبيض في بيان، اليوم الخميس، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات ثنائية مع العاهل السعودي وولي عهده خلال زيارته المرتقبة للمملكة، واضاف "سيناقش بايدن أمن الطاقة في اجتماعه مع قادة مجلس التعاون الخليجي".

ويتطلع بايدن إلى تحديد رؤيته الإيجابية لمشاركة الولايات المتحدة في المنطقة خلال الأشهر والسنوات القادم

ويزور الرئيس جو بايدن منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز الجاري، وتبدأ بإسرائيل ثم فلسطين والسعودية.وسيحضر قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن المعروف باسم GCC + 3 كما سيلتقي مع نظرائه من جميع أنحاء المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط"تتويجا لأشهر من الدبلوماسية وعقب اجتماع بايدن مع قادة الآسيان في البيت الأبيض، وسفره إلى كوريا الجنوبية واليابان، وحضوره قمة الرباعي، واستضافته قمة الأمريكيتين الأسبوع الماضي في لوس أنجلوس، وزيارته الأسبوع المقبل لأوروبا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف الناتو"