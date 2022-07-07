التحضيرات لزيارة بايدن للشرق الأوسط على قدم وساق: مئات من حراس الأمن و 80 مركبة بضمنها الليموزين الرئاسية

طاقم البيت الأبيض يتواجد في إسرائيل منذ حوالي أسبوع، ويجري استعداداته للتنسيق بخصوص تأمين سير جدول الزيارة

أشار تقرير في يسرائيل هيوم، إلى أن التحضيرات الخاصة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع القادم، تسير على قدم وساق وفي مركزها العملية اللوجستية الضخمة. إذ من المقرر أن يرافق الرئيس مئات حراس الأمن، وست مروحيات وطائرة كاملة من الصحفيين وقافلة تتألف من 80 مركبة وقطار جوي يحمل المعدات.

ويتوقع بطبيعة الحال أن تجري تغطية الحدث التاريخي الذي يقوده بايدن بشكل مكثف من قبل العديد من وسائل الإعلام حول العالم. وبالتالي فإن طاقم البيت الأبيض الأولي يتواجد في إسرائيل منذ حوالي أسبوع، ويجري استعداداته للتنسيق بخصوص تأمين سير جدول الزيارة على أكمل وجه.

وعلمت "يسرائيل هيوم" أن كل موقع من المقرر لبايدن زيارته في إسرائيل سيقام فيه غرفة تنسيق مشتركة بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء والمخابرات والشرطة الإسرائيلية، بهدف إدارة وتنظيم حركة مرافقي الرئيس، والاتصال مع الأمريكيين لحل أي طارئ.

وهبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب الأسبوع الجاري عدة طائرات نقل ضخمة من طراز C-17 Globemaster، والتي بدأت في جلب المعدات التي سترافق حاشية الرئيس الضخمة إلى إسرائيل. وهناك حوالي 80 مركبة، بما في ذلك سيارة الليموزين الرئاسية المعروفة باسم "الوحش"، نظرًا لحجمها ووزنها الكبيرين بشكل استثنائي.

يمكن لـ "الوحش" استيعاب حوالي سبعة ركاب بشكل مريح، بتكلفة 1.5 مليون دولار، فهي مجهزة بأجهزة رؤية ليلية، وبإغلاق محكم يوفر الحماية ضد مواد القتال الكيميائية، وإطارات مضادة للرصاص، وأبواب فولاذية يبلغ سمكها حوالي 20 بوصة. وبالإضافة ألى ذلك كله فإن السيارة تحتوي على أكياس دم توائم فصيلة دم بايدن.

سيصل بايدن نفسه إلى إسرائيل على متن طائرة Air Force 1 الشهيرة. وستوضع تحت خدمته طائرتان من طراز Boeing 747-200B يستخدمهما الرئيس بالتناوب. طائرة الرئاسة 1 هي مقر طيران مع القدرة على التزود بالوقود في الهواء مما يسمح لها بالطيران لعدة أيام متتالية. وهي مجهزة بأنظمة دفاع صاروخي متطورة وأنظمة اتصالات تسمح للرئيس وموظفيه بمواصلة إدارة الولايات المتحدة والعالم، كما لو كانوا يقيمون في البيت الأبيض.

سيقيم الرئيس والوفد المرافق له في فندق كينغ ديفيد/ الملك داوود بالقدس، والذي تم استئجاره بالكامل طوال مدة الزيارة. وعلمت "يسرائيل هيوم" أن سبب استئجار الأمريكيين جميع غرف الفندق لا يتعلق بالأمن فقط، فالوفد الضخم سوف يملأ جميع الغرف. وسيستأجر مئات الصحفيين غرفا في الفنادق المختلفة في المدينة.