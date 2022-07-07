اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

يقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام ولا يُسكَن إلا مدة الحج

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، 8 ذي الحجة، إلى مشعر منى لقضاء يوم الترويةيقتدي الحجاج بسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

ورافق الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتميزت حركة تصعيد جموع الحجيج لمشعر منى بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد، في حين سخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب وباء كورونا.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".

ويعد مشعر منى ذا مكانة تاريخية ودينية، به رمى نبي الله إبراهيم -عليه السلام- الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، ثم أكد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، واستنّ المسلمون بسنته يرمون، الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون.