"هنأ لابيد محمود عباس بمناسبة عيد الأضحى واتفقا على مواصلة التعاون وضرورة ضمان التهدية"

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الأول من نوعه بين لابيد وعباس و"اتفقا على مواصلة التعاون وضرورة ضمان التهدية"، جاء ذلك بعد ساعات من استقبال الرئيس الفلسطيني وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في مقرالمقاطعة في رام الله

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "هنأ رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء لابيد بمناسبة توليه منصبه ومن جانبه هنأ رئيس الوزراء رئيس السلطة بمناسبة حلول عيد الأضحى".وأضاف: "وتحدث الاثنان عن مواصلة التعاون بين الطرفين وضرورة ضمان الهدوء والتهدئة".

وكان رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت رفض الحديث هاتفيا أو اللقاء مع الرئيس الفلسطيني.