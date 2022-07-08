"صديق حقيقي لإسرائيل": يتسحاق هرتسوغ، يائير لابيد، بنيامين نتنياهو يعربون عن "صدمتهم" من اغتيال شينزو آبي

لابيد:"آبي كان أحد أهم قادة اليابان الحديثة، وصديقا حقيقيا لإسرائيل أدى إلى علاقات مزدهرة بين إسرائيل واليابان

أعرب مسؤولون إسرائيليون كبار (الرئيس يتسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو)، اليوم الجمعة، عن صدمتهم وحزنهم إزاء اغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي""صديق حقيقي لإسرائيل أدى إلى علاقات مزدهرة بين إسرائيل واليابان".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في بيان صدر عن مكتبه، إن "آبي كان أحد أهم قادة اليابان الحديثة، وصديقا حقيقيا لإسرائيل أدى إلى علاقات مزدهرة بين إسرائيل واليابان"

ومن جهته قال الرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ، إنه "مذعور من القتل المقيت لشينزو آبي، أحد أبرز قادة اليابان في العصر الحديث" مشيرا إلى أنه"التقينا عندما ترأست المعارضة الإسرائيلية، وقد تأثرت بشدة بقيادته ورؤيته واحترامه لإسرائيل. حزنًا على عائلته والشعب الياباني بأسره".

وفي السياق كتب بنيامين نتنياهو على تويتر: "أنا وزوجتي سارة، إلى جانب مواطني إسرائيل، نحزن على الاغتيال المأساوي لزعيم ياباني عظيم وصديق رائع لإسرائيل، صديقنا العزيز شينزو آبي"واضاف"نرسل تعازينا القلبية إلى زوجته آكي والشعب الياباني، سأتذكر دائمًا شينزو آبي وأعتز بصداقتنا العميقة."