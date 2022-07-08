ضغطت روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف العمل بها، لتصبح بذلك كلّ معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، ضد تمديد آلية أممية لإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا بدون موافقة دمشق لعام واحد. وبذلك ترفض مشروع القرار الذي قدمته النروج وأيرلندا.

ومع اقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية التي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو/تموز الجاري، ضغطت روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف العمل بها، لتصبح بذلك كلّ معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تسيطر عليها دمشق.

والأسبوع المنصرم دعت 32 منظمة غير حكومية مجلس الأمن الدولي إلى تمديد العمل بهذه آلية إيصال المساعدات إلى سوريا، و حذرت المنظمات، وبينها المجلس النروجي للاجئين و"أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال"، من أنّ "حجم الأزمة يتطلب إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود لـ12 شهراً على الأقل".

وأضافت أن "من شأن أي شيء أقل من ذلك أن يبين للسوريين أن المجلس مستعد لقبول المعاناة غير الضرورية والخسائر في الأرواح".

وتؤمن قوافل الأمم المتحدة العابرة للحدود مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات ضرورية من دون الحصول على موافقة من دمشق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا الإثنين المنصرم، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.