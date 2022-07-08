وزير الأمن إسرائيل لنظيره المغربي: "علاقاتنا تعمقت وشراكتنا ساهمت بشكل مباشر في السلام والاستقرار الإقليميين وأمن بلدينا"

غانتس"العلاقات الإسرائيلية-المغربية تعمقت وازدهرت خلال العام المنصرم وساهمت شراكتنا بشكل مباشر في السلام

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس لنظيره المغرب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، اليوم الجمعة، إن "العلاقات الإسرائيلية-المغربية تعمقت وازدهرت خلال العام المنصرم"وـابع "تساهم شراكتنا بشكل مباشر في السلام والاستقرار الإقليميين وأمن بلدينا".

وقال "أتمنى أن يجلب هذا العيد بركات الفرح والازدهار لجلالة الملك (محمد السادس) وللمملكة المغربية بأسرها" جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي، عبد اللطيف لوديي، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وكتب غانتس في تغريدة على "تويتر": "تحدثت مع صديقي الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، لأتمنى له وللأمة المغربية عيد أضحى مبارك"

وكان غانتس التقى أمس في رام الله، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى.