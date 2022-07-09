إيران: اعتقال ناشط سياسي ومخرجين سينمائيين بتهمة "التآمر ضد أمن البلاد"

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية في خبرها، أن الاتهام الذي وجه لمصطفى تاج زاده هو "التآمر ضد أمن البلاد"

أكدت وسائل إعلام حكومية إيرانيّة، مساء أمس الجمعة اعتقال مصطفى تاج زاده، مساعد وزير الداخلية في حكومة محمد خاتمي، وأحد أبرز الشخصيات الإصلاحية.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية في خبرها، أن الاتهام الذي وجه لمصطفى تاج زاده هو "التآمر ضد أمن البلاد"، وكتبت دون الخوض في التفاصيل، أن التهمة الأخرى التي وجهت إلى تاج زاده هي "نشر الأكاذيب لتضليل الرأي العام، ولهذا أصدرت السلطة القضائية مذكرة بتوقيفه"، حسب موقع ايران انترناشيونال.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن الجهة التي اعتقلت هذا الناشط السياسي ومكان احتجازه الآن، لكن بعض النشطاء الإعلاميين في إيران كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم اعتقاله من قبل مخابرات الحرس الثوري الإيراني.

وقالت فخرالسادات محتشم بور، زوجة تاج زاده، في مقطع فيديو إنه تم الاتصال بها من رقم هاتف غير معروف، قالوا إنه نُقل إلى مكتب المدعي العام.

وفي هذا الفيديو، حمّلت محتشم بور المرشد الإيراني، علي خامنئي، ونجله مجتبى خامنئي، مسؤولية أي شيء يحدث لزوجها.

وتزامن اعتقال هذا الناشط السياسي مع اعتقال محمد رسول أوف، ومصطفى آل أحمد، السينمائيين الإيرانيين والموقّعين على بيان احتجاج بعنوان "ضع سلاحك".

وكان أكثر من 100 سينمائي إيراني قد نشروا بيانا، يوم 29 مايو/أيار الماضي، طالبوا فيه الضباط الذين يضطهدون المواطنين، بإلقاء أسلحتهم والعودة إلى أحضان الشعب.

وكان مصطفى تاج زاده قد اعتقل وحكم عليه بالسجن 6 سنوات في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2008، والتي زادت فيما بعد لمدة عام وبلغ مجموعها 7 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن تاج زاده هو أحد المنتقدين بشدة للمرشد خامنئي، وقد نشر رسائل مفتوحة موجهة إليه من داخل السجن.