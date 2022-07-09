حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى

إثر وصولهم إلى مشعر مِنى شرع الحجاج برمي جمرة "العقبة الكبرى"، أقرب الجمرات إلى مكة، بـ7 حصوات

أفادت وكالة الأنباء "واس" السعودية، اليوم السبت، بتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، بعد أن جمعوا الجمرات لأداء نسك رمي الجمرات الثلاث.

وأضافت الوكالة، توافد الحجاج إلى مشعر منى مهللين مكبرين، مع بزوغ فجر قادمين من مزدلفة، حيث باتوا ليلتهم بعد أداء الركن الأعظم، أمس الجمعة (9 ذي الحجة)، بالوقوف في صعيد عرفات، حسب موقع الخليج أون لاين.

وإثر وصولهم إلى مشعر مِنى شرع الحجاج برمي جمرة "العقبة الكبرى"، أقرب الجمرات إلى مكة، بـ7 حصوات واحدة تلو الأخرى، مع التكبير أثناء الرمي، اتباعاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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ويبدأ وقت رمي الجمرات في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة من زوال الشمس وهو وقت دخول صلاة الظهر وينتهي بغروب الشمس، ومن النسك أن يرمي الحجاج الجمرة الكبرى وهم يرتدون ملابس الإحرام في يوم النحر (أول أيام عيد الأضحى)، إذ إنه من واجبات الحج.

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وأيام رمي الجمرات أربعة، أولها يوم النحر، يليها التحلل من الإحرام (التحلل الأصغر)، ثم يكون الرمي في أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 ذي الحجة) من دون ثياب الإحرام، بعد زوال الشمس، ويعقب رمي الجمرة الكبرى ذبح الهدي (الأضاحي) للحاج المقرن والمتمتع، وتكون من الإبل أو البقر أو الغنم.

بعد ذلك يتحلل الحجاج من الرجال بحلق الشعر أو تقصيره، وهو التحلل الأول (الأصغر)، ليلبس بعده المخيط، ثم يتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والسعي أو يؤخّرهما مع طواف الوداع، ويأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل في أماكن العقبات الثلاث، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون من وساوسه.

وأعلنت السلطات السعودية، في وقت سابق، أن نحو مليون مسلم يؤدون مناسك الحج هذا العام، منهم 850 ألفا من خارج المملكة.