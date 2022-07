حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى

أفادت وكالة الأنباء "واس" السعودية، اليوم السبت، بتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، بعد أن جمعوا الجمرات لأداء نسك رمي الجمرات الثلاث.

وأضافت الوكالة، توافد الحجاج إلى مشعر منى مهللين مكبرين، مع بزوغ فجر قادمين من مزدلفة، حيث باتوا ليلتهم بعد أداء الركن الأعظم، أمس الجمعة (9 ذي الحجة)، بالوقوف في صعيد عرفات، حسب موقع الخليج أون لاين.

وإثر وصولهم إلى مشعر مِنى شرع الحجاج برمي جمرة "العقبة الكبرى"، أقرب الجمرات إلى مكة، بـ7 حصوات واحدة تلو الأخرى، مع التكبير أثناء الرمي، اتباعاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.