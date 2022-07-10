رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد يتحدث هاتفيا مع العاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

لابيد يتحدث مع ملك الأردن: "ناقشنا ضرورة تعميق التعاون"

تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد مساء السبت هاتفيًا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وهنأه كما هنأ مواطني المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

هذا وتقدم رئيس الوزراء بتعازيه إلى جلالة العاهل الأردني باسم الحكومة الإسرائيلية إثر مأساة تسرب الغاز في العقبة. بحسب ما نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وهنأ جلالة العاهل الأردني رئيس الوزراء لابيد على توليه منصبه وتمنى له النجاح. كما تم خلال المكالمة بحث ضرورة تعزيز وتعميق التعاون والعلاقات الإسرائيلية الأردنية والزيارة المرتقبة للرئيس بايدن والتحديات والفرص الاقليمية.

جاءت المحادثة مع ملك الأردن بعد أن تحدث لابيد مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عبر الهاتف أول أمس بمناسبة عيد الأضحى، وقبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.