اسرائيل: ارتفاع اخر في عدد الحالات الخطيرة لمرضى الكورونا

اكتشاف عدة حالات بالمتحور الجديد من أوميكرون

اعلنت الصحة الاسرائيلية اليوم الأحد عن تشخيص 9,099اصابة جديدة بفيروس كورنا، وبهذا يكون قد ارتفع عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة في البلاد الى 374، بالمقارنة مع 350 أمس واستقر مؤشر تكاثر كورونا عند 1.6.

وقال منسق مكافحة جائحة كورونا البروفيسور سلمان زرقا، انه تم في اسرائيل مؤخرا اكتشاف عدة حالات اصابة بالمتحور الجديد لطفرة أميكرون، ومصدره الهند وجنوب افريقيا، والذي اطلق عليه الاسم BA2 فارزة خمسة وسبعين.

كما اكد البروفسور زرقا ان الوزارة لا تنوي اعادة الزام سياح ومدنيين يدخلون البلاد عبر مطار بن غوريون الدولي بالخضوع لفحوصات كورونا، الا انها تعيد النظر في احتمال الزام الجمهور بارتداء كمامات في المواصلات العامة في حال عدم انخفاض المنحنى الوبائي. بحسب ما نشر موقع "كان الاسرائيلي".