لابيد في اجتماع لمجلس الوزراء: "العقوبات يجب ان تجدد على ايران"

لابيد حول إيران: "الحفاظ على حرية العمل السياسي والتشغيلي ضد البرنامج النووي الإيراني"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، صباح اليوم (الأحد) في بداية اجتماع مجلس الوزراء، قبيل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، "اننا في بداية أسبوع تاريخي، بايدن هو أحد أفضل الأصدقاء الذين عرفتهم إسرائيل على الإطلاق في السياسة الأمريكية وهو الشخص الذي قال عن نفسه "ليس عليك أن تكون يهوديًا لكي تكون صهيونيًا". أنا صهيوني ".

وبحسب لابيد، فإن "هذه الزيارة ستتناول المخاطر بالإضافة إلى الفرص. وسيركز بحث المخاطر أولاً على ملف إيران. بعد ان تم الكشف بالأمس أن إيران تخصب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة، في تناقض صارخ مع الاتفاقات التي وقعتها.

وأضاف ان "إسرائيل، من جهتها، تحتفظ بحرية العمل والرد الكاملة، السياسية والتنفيذية، في محاربة البرنامج النووي الإيراني".

كما أشار لبيد إلى ان بايدن في نهاية زيارته سيغادر من إسرائيل وسينطلق مباشرة من مطار بن غوريون إلى المملكة العربية السعودية، وقال إنه "سيحمل معه رسالة سلام وأمل وأن إسرائيل تمد يدها إلى جميع دول المنطقة وتدعوها إلى بناء علاقات معنا".