إسرائيل: وزير الأمن غانتس ووزير القضاء يجريان مفاوضات لخوض الانتخابات معًا

تظهر الاستطلاعات الأخيرة أن خوض غانتس وساعر الانتخابات معًا يضاعف النتيجة التي يحققها الحزبان بشكل منفرد

يجري وزير الأمن بيني غانتس رئيس حزب كحول لافان (أزرق أبيض) ووزير القضاء جدعون ساعر رئيس حزب تكفا حداشا (أمل جديد) مباحثات حثيثة وجادة توحي بقربهما التوصل إلى اتفاق حول خوضهما الانتخابات العامة المقبلة في قائمة موحدة، بحسب النشر في واينت.

جرت في الأيام الأخيرة محادثات بين الفريقين من أجل بناء القائمة. وتم الكشف أن غانتس هو من سيقود القائمة الموحدة وسيحصل ساعر على المركز الثاني، في حين تتواصل المباحثات حول عدد الأماكن التي سيحصل عليها حزب تكفا حداشا في المراكز العشرة الأولى.

وتظهر الاستطلاعات التي جرت مؤخرا أن خوض غانتس وساعر الانتخابات معًا يضاعف النتيجة التي يحققها الحزبان في حال تنافسا بشكل مستقل، الأمر الذي يشجع خطوة الاتحاد التي تهدف إلى تحويل المعركة إلى ثلاثية على مستوى التنافس على منصب رئاسة الوزراء وعدم ترك المواجهة ثنائية بين رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد ونظيره السابق بنيامين نتنياهو.

ولفت كل من غانتس وساعر إلى قرارهما المبدئي بعدم الاستعداد للجلوس في حكومة مستقبلية مع نتنياهو. وأشار المسؤولان السياسيان إلى أنهما الوحيدان في المعسكر الرافض لنتنياهو القادران على ضمان مشاركة الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة في الحكومة المقبلة.

وفي أبريل/نيسان توقع تقرير لهيئة البث الرسمية "كان"، أن غانتس وساعر يعملان معًا بسبب الأزمة داخل التحالف، وتجاوز حزب الأمل الجديد في وقت كتابة التقرير عتبة 3.25٪ الانتخابية في استطلاعات الرأي، لكنه سيكون قادرًا على البقاء في الكنيست إذا تم دمجه مع حزب غانتس.