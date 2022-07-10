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لابيد يجري اتصالًا هاتفيًا مع إردوغان ويبدي له امتنانه لإحباطه الاعتداءات على الإسرائيليين

i24news

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يدلي ببيان قبل مغادرته إلى باريس في أول رحلة رسمية له ، مطار بن غوريون ، 5 يوليو ، 2022.
Prime Minister's Officeرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يدلي ببيان قبل مغادرته إلى باريس في أول رحلة رسمية له ، مطار بن غوريون ، 5 يوليو ، 2022.

وشدد المسؤولان على أهمية العلاقات الإسرائيلية التركية بالنسبة للأمن والاقتصاد والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الليلة (الأحد) مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهنأه بعيد الأضحى المبارك وشكره على إحباط المؤسسات الأمنية في بلاده كافة محاولات الإعتداء على المواطنين الإسرائيليين في تركيا. 

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من جانبه، هنأ الرئيس أردوغان خلال المحادثة رئيس الوزراء وتمنى له النجاح في منصبه. بالإضافة إلى ذلك، هنأ الرئيس التركي رئيس الوزراء على الزيارة الناجحة لأنقرة.

وشدد المسؤولان على أهمية العلاقات الإسرائيلية التركية بالنسبة للأمن والاقتصاد والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

يذكر أن لابيد بوصفه وزيرًا للخارجية، كان قد انطلق على خلفية التهديدات ضد إسرائيليين وإحباط السلطات التركية العمليات ضدهم في تركيا، في زيارة إلى أنقرة اجتمع خلالها مع نظيره مولود تشاويش اوغلو. خلال الفترة الأخيرة، تعاونت تركيا وإسرائيل من خلال العمل بصورة مشتركة لإحباط عمليات خطف واستهداف اسرائيليين على الأراضي التركية من قبل ايرانيين. 

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