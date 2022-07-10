الرئيس المصري يطلب من لابيد التحقق من دقة المعلومات التي نشرت حول وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين في إسرائيل

كانت يديعوت أحرونوت قد كشفت الجمعة الفائت لأول مرة عن ما وصفه التقرير بالسر الذي أخفته إسرائيل مدة 55 عامًا

أوعز رئيس الوزراء يائير لابيد إلى سكرتيره العسكري، آفي جيل، بالتحقق من المعلومات التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" بشأن المقبرة الجماعية لجنود كوماندوز مصريين تعود لفترة حرب الأيام الستة، والتي تقع تحت ساحة موقف سيارات "ميني يسرائيل" في منطقة اللطرون. وصدر التوجيه على إثر محادثة جرت اليوم (الأحد) بين لابيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت يديعوت أحرونوت قد كشفت الجمعة الفائت لأول مرة عن ما وصفه التقرير بـ"السر الذي أخفته إسرائيل مدة 55 عامًا".

وتمت الإشارة في التقرير إلى وجود مقبرة لا يعرف عنها أي من الزائرين الذين يوقفون سياراتهم في الموقف المجاور لميني يسرائيل عنها شيئا. وتحظر الرقابة منذ حوالي 25 عامًا، نشر أية أدلة حول حققة حفر مقبرة جماعية لعشرات من مقاتلي الكوماندوز المصريين الذين قُتلوا في المعارك حول كيبوتس نحشون خلال حرب الأيام الستة. ومنذ ذلك الحين، خاض الكيبوتس نفسه نقاشًا داخليًا عاطفيًا ومؤثرًا حول ما إذا كان يجب الكشف عن اللغز أم لا. هذا الأسبوع، وافق الرقيب العسكري على نشر القصة لأول مرة: هكذا تم قتل ودفن وإخفاء جنود ناصر النخبويين، تحت المكان الذي سيتم تحويله ساحة موقف سيارات لأحد أشهر الحدائق في إسرائيل".

وقال مكتب لابيد إن الرئيس المصري تمنى النجاح للابيد في منصبه الجديد، وتطرق إلى اجتماعهما الأخير في القاهرة حيث ناقشا جملة من القضايا وتم الاتفاق على عقد لقاء جديد. وأضاف "أن الزعيمين ناقشا القضايا الثنائية والإقليمية، مؤكدين على أهمية اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي أرست الأساس لعلاقة استراتيجية وركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. وأعرب الطرفان عن "التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات، بما في ذلك على المستوى الاقتصادي".