مجموعة قراصنة موالية لإيران يعلنون اختراق موقع بلدية تل أبيب

كانت جماعة الطاهرة وراء سلسلة من الهجمات على مواقع إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة

أعلنت جماعة الطاهرة، وهي مجموعة قرصنة موالية لإيران، صباح اليوم (الاثنين) أنها اخترقت واسقطت موقع بلدية تل أبيب. الموقع تعطل في وقت سابق من هذا الصباح، لكنه يعمل الآن بشكل طبيعي. وقالت بلدية تل أبيب إنه تم التعامل مع الحادث "على وجه السرعة".

يبدو أن الهجوم بمثابة رفض لخدمة (DDoS)، والذي يعتبر بسيطًا للغاية فهو يتسبب في تحميل متعمد على المستخدم وبالتالي ويُسقط الموقع، لكنه لا يسمح بسرقة البيانات.

كانت جماعة الطاهرة وراء سلسلة من الهجمات على مواقع إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خدمة توصيل الطعام "مشلوحا"، وكذلك مواقع هيئة المطارات والبريد الإسرائيلي.

قبل نحو أسبوع، زعمت الجماعة أنها هاجمت "مترو" تل أبيب وأوصت سكان المدينة بطلب سيارة أجرة. كما هو معروف، لا يوجد مترو أنفاق في تل أبيب، وعمليًا تمكن المتسللون بشكل إجمالي من إسقاط موقع "نيتاع" (طرق النقل الكهربائي)، الذي يقف وراء التخطيط لمشروع المترو المستقبلي.