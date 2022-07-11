الرئيس التركي يحث نظيره الروسي على إبقاء معبر المساعدات السوري مفتوحًا

شدّد أردوغان على الأهمية التي يعلّقها على تمديد آلية المعبر الحدودي بسوريا وسط حديث عن قمة في المستقبل القريب

حضّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في وقت تعطل روسيا تمديد هذه الآلية في مجلس الأمن الدولي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس التركي أن إردوغان "شدّد على الأهمية التي يعلّقها على تمديد آلية المعبر الحدودي في سوريا". ولم يتطرق الكرملين إلى المعبر السوري في بيانه عن المحادثة، لكنه قال إن الرئيسين ناقشا الاستعدادات لقمة ستعقد "في المستقبل القريب".

يعرض إردوغان لقاء بوتين منذ أشهر في محاولة للمساعدة على حل التوترات العالمية التي بلغت مستويات تاريخية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويكتسب معبر باب الهوى على الحدود التركية السورية أهميته باعتباره الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.

واستخدمت روسيا حليفة النظام السوري حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعطيل مقترحات غربية لإبقاء المعبر الحدودي مفتوحًا مدة عام آخر.

وسبق لمجلس الأمن أن مدد الآلية عبر الحدود بعد انتهاء مدتها، واستبعدت مصادر دبلوماسية أن يجري الإثنين، تصويت جديد بسبب خلافات مستمرّة بشأن مدة تمديد الآلية التي تم اعتمادها منذ 2014 لإرسال مساعدات أممية عبر معبر باب الهوى عند الحدود السورية-التركية، ينتهي مفعولها منتصف ليل الأحد بعدما استخدمت روسيا الجمعة حقّ النقض ضدّ مشروع قرار في مجلس الأمن يمدّدها لعام واحد من دون موافقة الحكومة السورية.

ولم يتطرق الكرملين إلى مناقشات الأمم المتحدة وشدد بدلًا من ذلك على أهمية "عملية أستانة" للسلام في سوريا التي تضم إيران إلى جانب روسيا وتركيا.