استطلاع: قائمة غانتس – ساعر القوة الحزبية الثالثة بترتيب القوائم الانتخابية في إسرائيل

يظهر الاستطلاع أن ضم رئيس الأركان السابق غادي أيزينكوت قد يعزز قائمة غانتس-ساعر بثلاثة مقاعد إضافية

في استطلاع للرأي الإسرائيلي نشرت نتائجه اليوم الإثنين، تصدرت قائمة غانتس-ساعر الحديثة الولادة والمؤلفة من حزبي كحول لافان وتكفا حداشا برئاسة وزير الأمن بيني غانتس ووزير القضاء جدعون ساعر المكان الثالث بين القوائم الانتخابية.

وأظهر الاستطلاع الذي سعت إلى طلبه هيئة البث الرسمية "كان" أن ضم رئيس الأركان السابق غادي أيزينكوت قد يعزز القائمة المشتركة بثلاثة مقاعد في حين أن حزب "يمينا" الذي عهد رئيسه رئيس الوزراء السابق برئاسته من بعده إلى زميلته ذات المواقف اليمينية المتصلبة آييلت شاكيد فإنه لا يجتاز نسبة الحسم.

ويفيد موقع "كان" أن رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو لن يستفيد في الواقع من امحاء "يمينا" لكن سيحافظ على قوته من خلال 34 مقعدًا. وفي المقابل، فإن حزب رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد "يش عتيد" سيعزز قوته بمقعدين ليصل إلى 23 مقعدًا، فيما سيكتفي حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي وفق الاستطلاع بخمسة مقاعد على نحو شبيه بنتائج استطلاع سابق.

أما القائمة الموحدة العربية برئاسة عضو الكنيست منصور عباس والتي خاضت تجربة المشاركة في الحكومة، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والانقسامات وأحيانًا التأييد في الشارع العربي، فسوف تجتاز نسبة الحسم بأربعة مقاعد على غرار حزب اليسار الصهيوني ميرتس برئاسة نيتسان هوروفتس.

وعلى نحو لا يشي بكثير من الأمل في التغيير فإن ترتيب الكتل الحزبية هو كالتالي: كتلة نتنياهو 59 مقعدا، ينقصه مقعدان حتى يتمكن من تشكيل حكومة. كتلة لابيد - ساعر – غانتس تأتي ثانية بـ 51 مقعدًا فقط، ولكن مع القائمة المشتركة برئاسة عضو الكنيست أيمن عودة والموحّدة، فسيحصل يسار الوسط على كتلة مانعة، مع 61 مقعدًا لكتلة "إلا بيبي".