إسرائيل تبذل جهودًا لمساعدة دول عربية بمواجهة نقص القمح خشية تعرضها لأزمات تضرب استقرارها

سيطرح الموضوع على أجندة الرئيس الأمريكي المترقب وصوله إلى إسرائيل ومنها إلى السلطة الفلسطينية فالسعودية

يتابع مراقبون في إسرائيل بقلق موضوع النقص المتزايد بتوريد القمح وإمكانية انعكاس الأمر سلبًا على استقرار الدول العربية المجاورة، وهو الموضوع الذي سوف يطرح على أجندة الرئيس الأمريكي القادم بعد غد الأربعاء إلى إسرائيل ومنها إلى السلطة الفلسطينية فالسعودية.

وأشار تقرير الإثنين في موقع كان بالعبرية، إلى أن أوكرانيا الغارقة في حرب لا تلوح لها نهاية على المدى القريب، هي خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، ويعتمد عليه عدد غير قليل من الدول العربية. ولفت التقرير إلى البيان الإسرائيلي الذي صدر عقب محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي أشار إلى أن الاثنين ناقشا "تداعيات الحرب في أوكرانيا على موضوع الأمن الغذائي".

وناقشت مصادر إسرائيلية هذا الموضوع مع مصادر أوروبية في الآونة الأخيرة. وتبذل إسرائيل جهودًا لإيجاد طرق لمساعدة الدول العربية. كما يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهذا الصدد. وهدفت المحادثات إلى التوصل إلى حل وسط يسمح بتصدير القمح من أوكرانيا.