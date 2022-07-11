نتنياهو في تصريح انتخابي: "سأعمل على تقريب إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي"

"أتعهد بالعمل على إتمام اتفاقات سلام كاملة مع السعودية وأخرى إضافية تقربنا من نهاية الصراع العربي-الإسرائيلي"

خرج رئيس المعارضة في الكنيست ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بتصريحات غير اعتيادية مساء الإثنين، تعهد من خلالها بـ "العمل على إتمام اتفاقات سلام كاملة مع السعودية واتفاقيات إضافية تقربنا من نهاية الصراع العربي-الإسرائيلي".

وقال نتنياهو في مستهل أقواله إن "زيارة بايدن مهمة لأنه سيتوجه من هنا إلى السعودية مباشرة. وهذه الرحلة المباشرة هي تعبير عن التغيير الكبير الذي أحدثناه في الشرق الأوسط. أود أن أبعث بتقديري لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمساهمته في إنجاز اتفاقيات السلام الأربعة التي حققناها، أي اتفاقيات إبراهيم".

يذكر أن اتفاقيات إبراهيم تمت في ولاية نتنياهو وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وكان نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي تطأ قدمه في أرض خليجية حيث توجه في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة وأخرى الى البحرين في منتصف شهر فبراير/شباط.