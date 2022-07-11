التجسس لصالح إيران: تبرئة إسرائيليين تخابروا مع عميل إيراني

تمت دعوة النساء إلى مقر المخابرات حيث خضعن للاستجواب وتم تحذيرهن، دون تقديم لائحة اتهام بحقهن

كشفت قناة 11 في نشرتها الإخبارية مساء الإثنين عن أن العميل الإيراني تواصل مع نحو 20 إسرائيليا معظمهم من النساء، في قضية تم إماطة اللثام عنها قبل نصف عام.

وبحسب التقرير فقد تمت دعوة النساء إلى مقر المخابرات حيث خضعن للاستجواب وتم تحذيرهن، دون تقديم لائحة اتهام بحقهن. وقال مصدر مطلع على القضية أن "أولئك النسوة لم يتورطن في العمل الجاسوسي على خلفية فضح الوكيل الإيراني قبل أن ينجزن أي من توجيهاته".

وكان الأمن العام- الشاباك قد سمح مطلع هذه السنة، بالكشف عن نجاح المخابرات بوضع يدها على الضالعين بعمليات تجسس لصالح إيران وإحباط المسعى الذي هدف إلى تجنيد مواطنات إسرائيليات وتكليفهن بمهمات تجسسية، وتم تقديم لوائح اتهام في أعقاب ذلك، بحق خمسة أشخاص.

وقادت عمليات التعقب المستمر والتحقيقات مع المشتبه بهن الى الإمساك بأدلة تشير الى تورطهن بالتخابر مع عميل إيراني. وتجمعت أدلة وفيرة بفضل التحقيقات تشير الى جريان التخابر بشكل اكيد وقد تم تقديم لوائح اتهام بحق قسم من المشتبه بهن.

وبحسب المعلومات فإن التواصل قد جرى بداية من خلال الفيسبوك من قبل الشخص الذي انتحل صفة يهودي يعيش في ايران، ويدعى رامبود نمدار. ومن ثم، تم التخابر بينه وبين الإسرائيليات من خلال تطبيق الواتساب، بحسب طلبه. وأفيد أيضاً أنه امتنع خلال محادثات التشات المصورة من الكشف عن وجهه بادعاء أن الكاميرا التي بحوزته معطلة.