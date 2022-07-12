الأمم المتحدة ترفع قوات حكومة اليمن من قائمة منتهكي حقوق الأطفال

أكدت الحكومة حرصها الكامل على حماية الأطفال وصون حقوق الأطفال في اليمن

رفعت الأمم المتحدة الجيش اليمني من قائمة منتهكي حقوق الأطفال، في تقريرها السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح لعام 2021، الصادر الإثنين.

واستبعد الأمين العام للأمم المتحدة القوات المسلحة اليمنية في الحكومة المعترف بها من قائمة الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، والتي وردت في تقريره المعني بالأطفال والنزاع المسلح رقم (A/76/871-S/2022/493) للعام 2021، حسب موقع العين الإخبارية.

وفي نفس السياق، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن "الحكومة اليمنية رحبت بقرار الأمم المتحدة بإزالة اسم القوات المسلحة اليمنية من قائمة الأطراف الضالعة في ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال واعتبرته "تقديراً لجهودها المبذولة لمنع تجنيد الأطفال".

وأضافت أن هذا القرار جاء "تقديراً للجهود المبذولة من قبل الحكومة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في حالات الانتهاكات المزعومة للقوات الحكومية بحق الأطفال".

وأكدت الحكومة حرصها الكامل على حماية الأطفال وصون حقوق الأطفال في اليمن وبذل الجهود والتدابير للحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح.

وأشادت بالتعاون المستمر والمثمر مع الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح وفريقه العامل في اليمن.