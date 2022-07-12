غلعاد أردان: "إطلاق مسيرات حزب الله هو محاولة واضحة لتهديد أمن إسرائيل"

شدد غلعاد أردان، "لكننا لن نقبل انتهاك سيادتنا وسنتخذ أي خطوات ضرورية لحماية المواطنين الإسرائيليين".

بعث السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد أردان، رسالة إلى مجلس الامن الدولي للتدخل عقب اطلاق منظمة حزب الله المسيرات باتجاه حقل كاريش، مشيرا إلى أن "إسرائيل ستتخذ جميع الاجراءات للدفاع عن بنيتها التحتية".

وأكد غلعاد أردان، أن إطلاق المسيرات هو محاولة واضحة لتهديد أمن إسرائيل، واصفا اياه "باستفزاز قد يؤدي الى تصيعد الاوضاع في المنطقة"، وأكد "وجوب ان تستنكره الاسرة الدولية بشدة"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وشدد غلعاد أردان، "لكننا لن نقبل انتهاك سيادتنا وسنتخذ أي خطوات ضرورية لحماية المواطنين الإسرائيليين".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أكد الخميس الماضي، أن "الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله اللبناني على حقل الغاز البحري كاريش من إنتاج إيران" وتابع “يجب أن يقال إن حزب الله يعمل نيابة عن إيران، وأسلحته هي أسلحة مصنوعة في إيران، سواء تم تصنيعها هناك أو تم الحصول عليها من قبل حزب الله."