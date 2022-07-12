الكرملين: قمة بين الرئيس الروسي و نظيريه الإيراني والتركي بشأن سوريا في طهران الأسبوع المقبل

دميتري بيسكوف، "سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي بينما سيجري محادثات ثنائية مع إردوغان".

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الأسبوع المقبل، وذلك في إطار قمة تتناول الملف السوري وتتخللها محادثات ثنائية روسية تركية في ظل حرب أوكرانيا

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، للصحافيين "يتم التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى إيران في 19 تموز/يوليو"، مشيرا إلى أنه "سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي بينما سيجري محادثات ثنائية مع إردوغان".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل، حسب موقع رؤيا الإخباري.

وبحسب وكالة إرنا للأنباء، أكد إبراهيمي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا جادة في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران وأن التخطيط لهذا الهدف سيكون على رأس جدول أعمال بوتين في لقائه قيادات إيران، مشيراً إلى "أن الحظر الأمريكي والأوروبي على روسيا تسبب بتشديد الاهتمام الروسي للتعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران".