خاص: خلافات داخل القائمة المشتركة وتحالف عربي مرتقب يضم شخصيات مستقلة ورؤساء سلطات محلية لخوض انتخابات الكنيست المقبلة

التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير يدرسان إمكانية تشكيل قائمة عربية جديدة تضم شخصيات مستقلة

اندلعت خلافات داخل القائمة المشتركة على نحو قد يؤدي إلى تغييرات جذرية على الخارطة السياسية في المجتمع العربي في البلاد، ويدور الحديث عن تحالف عربي مرتقب يضم شخصيات مستقلة ورؤساء سلطات محلية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفاد مراسل آي 24 نيوز أن التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير يدرسان إمكانية تشكل قائمة عربية جديدة، تضم شخصيات مستقلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إثر خلافات مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

وبحسب المعلومات الواردة فقد أثارت مطالب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة غضب أقطاب التحالف داخل القائمة المشتركة المؤلفة من حزبي التجمع الوطني الديمقراطي والذي يمثله النائب سامي أبو شحادة والقائمة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي بعد طلب قيادة الجبهة حجز المراكز الخمسة الأولى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمرالذي أدى إلى خلافات ونقاشات داخل القائمة والتي سرعان ما باشرت بطرح بديل من خلال تشكيل قائمة عربية موحدة تضم شخصيات مستقلة ورؤساء سلطات محلية على غرار رئيس بلدية رهط سابقا الدكتور عامر الهزيل ورئيس مجلس فسوطة ادغار دكور.

وعلم مراسل القناة أنه تم تقديم طلب إلى رئيس اللجنة الوطنية للسلطات المحلية ورئيس مجلس عارة وعرعرة، مضر يونس، الذي يدرس الاقتراح.