مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بضربة نفّذتها طائرة مسيرة أميركية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، قتل الثلاثاء، في غارة أمريكية نفذتها طائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون اللفتنانت كولونيل ديف إيستبورن لوكالة فرانس برس "إن ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديرس التابعة لمنطقة عفرين في محافظة حلب في سوريا، وأصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة".