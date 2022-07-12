وزير الصحة ورئيس حزب ميرتس يعلن عن عدم ترشحه لرئاسة ميرتس في الانتخابات المقبلة

"أنا فخور بالإنجازات الكبيرة التي صنعناها بإطار الحكومة، لا أنوي الانسحاب ولن أترك الحياة السياسية"

أعلن رئيس حزب ميرتس ووزير الصحة نيتسان هوروفتش الثلاثاء، عن عدم نيته ترشيح نفسه لرئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة للكنيست المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب النشر في موقع "كان".

وقال وزير الصحة: "لن أترشح لرئاسة الحزب ولكني سأواصل العمل السياسي من خلال البقاء في القائمة الحزبية". وأضاف هوروفتش "أنا فخور بالإنجازات الكبيرة التي صنعناها بإطار الحكومة، لا أنوي الانسحاب ولن أترك الحياة السياسية".

يذكر أن عضو الكنيست العربي عن ميرتس عيساوي فريج كان قد أطلق تصريحات دعا من خلالها رئيسة الحزب السابقة زهافا غالئون إلى العودة لترأس الحزب بغية إعادته إلى السكة لا سيما بعد أن أظهرت الاستطلاعات الأخيرة بأن ميرتس لن يتمكن من اجتياز نسبة الحسم.

ويرى مراقبون أن ميرتس انعطف يمينًا بأيديولوجيته خلال عمله في حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينيت ونائبه يائير لابيد، واضطر إلى التنازل عن مواقفه المعهودة والمبدئية لصالح الانتظام في حكومة غلب عليها الطابع اليميني.

يذكر أن نائب وزيرة الاقتصاد يائير غولان، أعلن الأسبوع المنصرم، عن ترشحه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب ميرتس ضد الرئيس الحالي نيتسان هوروفتس، بعد يوم من إعلان الوزير عيساوي فريج عن عدم ترشحه لرئاسة الحزب وهاجم هوروفتس بشدة زميله غولان وقال إنه ليس بقائد.