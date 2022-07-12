عشية وصول بايدن: وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس يصادق على رزمة تسهيلات للفلسطينيين

المصادقة على تسجيل خمسة آلاف من عديمي الجنسية في سجل السكان الفلسطيني، إضافة إلى تسوية المكانة القانونية

وافق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على رزمة تسهيلات لصالح السلطة الفلسطينية في نهاية جلسة تم خلالها تقييم الوضع الأمني عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط، وأفيد أنه قيد العمل تقييمات أمنية لإقرار مزيد من التسهيلات.

وتتقدم هذه التسهيلات الموافقة على تسجيل خمسة آلاف من عديمي الجنسية في سجل السكان الفلسطيني، إضافة إلى تسوية المكانة القانونية لزهاء 12 ألف شخص، في وقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن غانتس اجتمع الأسبوع المنصرم مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالرغم من تعرضه لانتقادات على هذه الخلفية، من قبل معسكر اليمين السياسي في الكنيست.

ويفيد موقع واينت، أنه تمت الموافقة على ست خرائط بناء هيكلية للفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي مجال العمل، تمت الموافق على زيادة حصة العمال المصرح لهم بالدخول إلى إسرائيل للعمل والتجارة، بألف وخمسمائة تصريح إضافي. وفوق ذلك كله، سيتم فتح معبر "سالم" شمالي الضفة لتمكين المواطنين العرب في إسرائيل من الدخول إلى مدينة جنين.

وعلى صعيد آخر، أمر مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد بإلغاء خطط بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في القدس الشرقية، جنوب رمات راحيل، وذلك قبل يوم من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والمنطقة. مع العلم أنه كان من المقرر الأحد القادم، طرح خطط البناء للنقاش في اللجنة اللوائية.

يشار إلى أن القناة الاسرائيلة "13" أفادت في تقرير لها أن الجهاز الأمني الإسرائيلي جهز خلال الأيام الأخيرة رزمة من مبادرات حسن نية ستقدمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية- وذلك بطلب من الإدارة الأمريكية استعدادا لزيارة الرئيس جو بايدن خلال الأيام العشرة القادمة.