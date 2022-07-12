خاص لـi24news: وزير التعاون الإقليمي يدرس التراجع عن قراره اعتزال الحياة السياسية وخوض الانتخابات مجددًا

قراره بإعادة النظر بمسألة الترشح للانتخابات يأتي على ضوء قرار رئيس الحزب الحالي عدم الترشح لرئاسة الحزب

أكد وزير التعاون الإقليمي المنضوي في صفوف حزب ميرتس (يسار صهيوني) عيساوي فريج لمراسل قناة آي 24 نيوز أنه يدرس إمكانية خوض الانتخابات المقبلة، بالرغم من قراره السابق عدم الترشح واعتزال الحياة السياسية.

وأفاد النائب العربي أن قراره بإعادة النظر في مسألة الترشح للانتخابات المقبلة يأتي على ضوء قرار رئيس الحزب الحالي نيتسان هوروفيتش عدم الترشح لرئاسة الحزب. كما أثار عضو الكنيست العربي عن ميرتس جلبة إعلامية حين أطلق تصريحات دعا من خلالها رئيسة الحزب السابقة زهافا غالئون إلى العودة لترأس الحزب بغية إعادته إلى السكة، لا سيما بعد أن أظهرت الاستطلاعات الأخيرة بأن ميرتس لن يتمكن من اجتياز نسبة الحسم.

وذكرت مصادر مطلعة أن حزب "يش عتيد" عرض على فريج مقعدًا في العشر الأوائل، حتى لا يقطع حبل الود مع حزب أقام بين ظهرانيه ما يزيد عن 30 عامًا.

يذكر أن فريج أعلن مطلع شهر حزيران/يونيو عن عدم ترشحه، خلال الانتخابات القادمة وطالب في الوقت نفسه، رئيس حزبه "ميرتس" نيتسان هوروفيتش بالاستقالة من رئاسة الحزب. وفي بيان انسحابه من الحياة السياسية، قال إنه "من صميم قلبي، بعد تفكير عميق واستشارة أبناء عائلتي وشركاء الطريق، قررت أخذ فترة راحة من الكنيست، وليس من العمل الجماهيري".

وأضاف وزير التعاون الاقليمي عبر منشوره في فيسبوك :"لا أنوي الراحة خلال الأشهر القادمة، إنما التجند بكل قوتي من أجل الفوز في الانتخابات، سأعمل في المجتمع العربي حتى أقنعهم بأهمية التصويت، بدون أن تكون لي مصلحة شخصية في ذلك".