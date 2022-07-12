تسع دول أوروبية ستواصل "تعاونها" مع ستّ جمعيات فلسطينية صنّفتها إسرائيل "إرهابية"

قال متحدثو الدول الأوروبية: "وجود مجتمع مدني حرّ وقوي أساسي للترويج للقيم الديموقراطية وحلّ الدولتين".

أعلنت تسع دول أوروبية الثلاثاء، من بينها ألمانيا وفرنسا أنها تريد مواصلة "التعاون" مع ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية صنّفتها إسرائيل بأنها "إرهابية" في تشرين الأول/أكتوبر، لغياب الأدلّة التي تُثبت التّهمة.

وذكّر المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول التسع في بيان مشترك بأنّ "إسرائيل صنفت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021، ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية". والدول المعنيّة هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وايرلندا وايطاليا وهولندا واسبانيا والسويد.

وأضافوا "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء. لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة".

غير أن هذه الدول الأوروبية لم تتلقَّ، بحسب قولها، "أي معلومة مهمّة من اسرائيل قد تبرّر تراجعنا عن سياستنا حيال منظمات المجتمع المدني الفلسطيني الست على أساس القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيفها بأنها منظمات إرهابية".

وأكد المتحدثون أنه "لو تمّ تزويدنا بأدلّة، لكنا سنعمل على هذا الأساس. بغياب هكذا أدلّة، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية وتزويده بدعمنا غير المشروط". وختموا بالقول إن "وجود مجتمع مدني حرّ وقوي أساسي للترويج للقيم الديموقراطية وحلّ الدولتين".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، قد وقع قرارا يحظر فيه ست مؤسسات مرتبطة بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها "جزء من شبكة تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني على الحلبة الدولية"وطالب دول العالم والمنظمات الدولية الى قطع علاقاتهم مع "المنظمات التي تعمل على ايقاد نار الإرهاب".