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تقرير: إسرائيل توافق بيع طائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار للبحرين

i24NEWS

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أعلام البحرين وإسرائيل وأمريكا على متن طائرة تابعة لشركة العال في طريقها إلى البحرين ، في مطار بن غوريون في اللد ، إسرائيل ، 18 أكتوبر ، 2020.
Marc Israel Sellem/POOLأعلام البحرين وإسرائيل وأمريكا على متن طائرة تابعة لشركة العال في طريقها إلى البحرين ، في مطار بن غوريون في اللد ، إسرائيل ، 18 أكتوبر ، 2020.

ولم يحدد تقرير الصحيفة نوع الطائرات المسيرة أو المعدات الدفاعية في الصفقة

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت  على بيع طائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة للبحرين.

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وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤول بحريني كبير قوله إن "الموساد والشين بيت يعملان مع المنامة في الأشهر الأخيرة لتدريب ضباط استخباراتها"، مشيرا إلى أن "إسرائيل وافقت على بيع طائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة إلى البحرين". 

ولم يحدد تقرير الصحيفة نوع الطائرات المسيرة أو المعدات الدفاعية في الصفقة.

وكانت إسرائيل قد قامت بتطبيع العلاقات مع البحرين في عام 2020 كجزء من اتفاقيات إبراهيم التي ترعاها الولايات المتحدة.

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