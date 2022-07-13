الرئيس الأمريكي يتوجه في زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والسعودية والسلطة الفلسطينية

وستغلق بدءًا من ظهر اليوم شوارع عديدة في إسرائيل اثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم الولايات المتحدة متوجهاً إلى الشرق الأوسط في زيارة تبدأ من إسرائيل والتي ستستمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع ان تحط طائرته في مطار بن غوريون الدولي في الساعة الثالثة والنصف مساءا.

وسيتم استقبال الرئيس الأمريكي، في حفل استقبال رسمي في مطار بن غوريون بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، ونائب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، كما ستصطف ثلة من حرس الشرف لتحية الرئيس الضيف الذي يرافقه وزير خارجيته انتوني بلينكن ورئيس مجلس الامن القومي جيك ساليفان ووفد يشمل مسؤولين رفيعي المستوى أيضا، حسب موقع واينت الإسرائيلي.

وستغلق بدءًا من ظهر اليوم شوارع عديدة في إسرائيل اثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

وبحسب مسؤوليين أمريكيين فإن الرحلة والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط كرئيس أمريكي، يمكن أن تسفر عن المزيد من الخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وستوقع الولايات المتحدة واسرائيل اثناء الزيارة على مستند يحمل اسم بيان القدس لترسيخ التعاون الامني الثنائي بالأخص، وسيتطرق ايضا الى الملف الايراني والصراع الاسرائيلي _ الفلسطيني ودفع التطبيع مع دول الشرق الاوسط قدما.