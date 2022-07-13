الرئيس الإيراني يعتبر أن زيارة بايدن لن تحقق الأمن لإسرائيل

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زيارة الرئيس الأمريكي لن تحقق "الأمن" لإسرائيل.

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاقليمية التي تبدأ الأربعاء من إسرائيل وتشمل السعودية، لن تحقق "الأمن" لإسرائيل.

وقال رئيسي في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للرئاسة "اذا كانت زيارات المسؤولين الأميركيين الى دول المنطقة تهدف الى تعزيز موقع إسرائيل وتطبيع العلاقات مع بعض الدول، فهذه الجهود لن تحقق الأمن لإسرائيل بأي طريقة كانت".

وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم الولايات المتحدة متوجهاً إلى الشرق الأوسط في زيارة تبدأ من إسرائيل والتي ستستمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع ان تحط طائرته في مطار بن غوريون الدولي في الساعة الثالثة والنصف مساءا.