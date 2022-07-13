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الرئيس الإيراني يعتبر أن زيارة بايدن لن تحقق الأمن لإسرائيل

i24NEWS - AFP

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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في قمة بحر قزوين في عشق أباد ، تركمانستان ، 29 يونيو 2022
Kremlin Press Service via APالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في قمة بحر قزوين في عشق أباد ، تركمانستان ، 29 يونيو 2022

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زيارة الرئيس الأمريكي لن تحقق "الأمن" لإسرائيل.

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاقليمية التي تبدأ الأربعاء من إسرائيل وتشمل السعودية، لن تحقق "الأمن" لإسرائيل.

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وقال رئيسي في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للرئاسة "اذا كانت زيارات المسؤولين الأميركيين الى دول المنطقة تهدف الى تعزيز موقع إسرائيل وتطبيع العلاقات مع بعض الدول، فهذه الجهود لن تحقق الأمن لإسرائيل بأي طريقة كانت".

وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم الولايات المتحدة متوجهاً إلى الشرق الأوسط في زيارة تبدأ من إسرائيل والتي ستستمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع ان تحط طائرته في مطار بن غوريون الدولي في الساعة الثالثة والنصف مساءا.

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