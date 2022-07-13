شركة إسرائيلية تشارك في تحديد ملامح رؤية الرياض 2030

أشار د. بار ألى أن التطبيع التكنولوجي سبق التطبيع الديبلوماسي بين اسرائيل والسعودية وفي ظل المتغيرات السياسية

أكد مؤسس شركة "انتفيو للتكنولوجيا" في اسرائيل، د. شمؤئيل بار، في تقرير خاص لمراسل قناة I24NEWS أدهم حبيب الله، أن المملكة العربية السعودية استعانت بخدمات الشركة من أجل مسح بيانات المواطنين السعوديين والمتعلقة برؤية المملكة لعام 2030.

وقال د. برا، إن شركة "انتفيو" قامت بفحص بيانات ومعلومات تتعلق بالسماح للمرأة بقيادة المركبات بعد أن كان الامر محظورا طيلة عقود في المملكة، مشيرا الى أن "رؤية ولي العهد السعودي بن سلمان في تغيير ملامح المملكة واجراء انفتاح فيها جعل السعودية تتخذ العديد من القرارات أبرزها قرار السماح للسيدات بقيادة المركبات".

وقبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المملكة العربية السعودية والكشف عن تقارب مرتقب بين المملكة واسرائيل، لا سيما تطبيع العلاقات بين البلدين.

أشار د. بار إلى أن "التطبيع التكنولوجي سبق التطبيع الديبلوماسي بين اسرائيل والسعودية" وأنه "في ظل المتغيرات السياسية والتحديات الأمنية في المنطقة تحولت اسرائيل الى الشقيقة الأكبر للعديد من الدول العربية بسبب التحديات والمخاطر المشتركة، ابرزها الملف النووي الايراني والانسحاب الأمريكي من المنطقة".

وخلال التقرير أكد، د. بار، أنه "ومن خلال قيام شركته بمسح بيانات ومعلومات في شبكات التواصل الإجتماعي تبين أنه في الأعوام الأخيرة تراجعت ارتباطات الشعوب العربية بقوميتها وتعززت لدى الدول شعور الولاء لدولتها".

"على سبيل المثال: بات الولاء للمملكة عند السعوديين أكثر من ولائهم للعروبة أو لقضايا أخرى، وقد فرضت التحديات الاقليمية والتغيرات الجيوسياسية ذلك على شعوب تلك الدول".

وعمل د. شموئيل بار في المخابرات الاسرائيلية لمدة تزيد على 30 عامًا وخرج من الخدمة عام 2003 وقام بإنشاء "انتوفيو" التي تعمل على التنقيب عن معلومات في الانترنت الخفي او المظلم ليبرم صفقة مع المملكة العربية السعودية عام 2012 بعد قيام مجموعة من القراصنة بإختراق نظام شركة "ارامكو" السعودية للنفط، ما استدعى المملكة للإستعانة بخبرة الشركة في تلك الفترة.

ويشير بار من خلال هذا التقرير الخاص الى ان "التفوق التكنولوجي لدى اسرائيل منحها قوة اقليمية قد تحل مكان انسحاب الولايات الامريكية من المنطقة، فالشركات الاسرائيلية تعمل في دول عربية لا علاقات ديبلوماسية لها مع اسرائيل ولكن باتت تلك الشركات تقدم خدمات في مجال السايبر والأمن القومي وتساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي ومواجهات التحديات".

وخلال حديثه أكد د. بار "أنه ومنذ بدء الحرب الروسية في اوكرانيا ان يقوم العرب بحماية المسلم السني من المسلم الشيعي ويترك المسيحي في اوكرانيا ولذلك تقوم دول اسلامية سنية بالتقارب مع اسرائيل من أجل حماية مصالحها في المنطقة في ضوء التغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط".