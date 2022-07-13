طائرة الرئيس الأمريكي بايدن تحط في مطار بن غوريون ليستهل زيارة تاريخية في الشرق الأوسط

وقال بايدن في حفل الاستقبال "العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى".

هبطت قبل قليل طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار بن غوريون ليستهل جو بايدن زيارة هي الأولى من نوعها له لدولة إسرائيل كرئيس للولايات المتحدة، إلى جانب كونها الزيارة العاشرة في معرض مسيرته السياسية والدبلوماسية.

استقبل الرئيس يتسحاك هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد ونائب رئيس الوزراء نفتالي بينيت الرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر اليوم الأربعاء بعد هبوط طائرة فورس وان التابعة لسلاح الجو في مطار بن غوريون، وتم عزف نشيد البلدين". وقال بايدن في حفل الاستقبال "العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى".

وكان الرئيس الأمريكي قد طلب ألا يتجاوز عدد المدعوين في استقباله الأربعين شخصًا خضغوا جميعهم لفحص كورونا كشرط صحي. وحضر لاستقبال الرئيس في المطار إلى جانب وزراء الحكومة، رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو.

وقال الرئيس هرتسوغ في حفل استقبال الرئيس بايدن: "سيدي الرئيس، أهلا بكم في إسرائيل، شقيقنا يوسف". "شعب إسرائيل يرحب بك، في الأرض المقدسة بأذرع مفتوحة وقلب سعيد، تمامًا كما سعى يوسف، ابن سيدنا يعقوب، للبحث عن إخوته. هنا، سيدي الرئيس، أنت حقًا فرد من أفراد الأسرة. مثل يوسف التناخي، أنت صاحب رؤية وقائد، يستأثر بك الالتزام بالنهوض بالولايات المتحدة والشرق الأوسط والعالم بأسره ودولة إسرائيل.

"تعكس هذه الزيارة التاريخية الشراكة العميقة بين شعوبنا: شراكة تنبع من التزامنا المشترك بالديمقراطية والعدالة والحرية والتسامح والأمن والسلام. إن دولة إسرائيل، التي وصلتم إليها الآن، هي دولة ناجحة ومبتكرة، تساهم بتصحيح العالم من خلال العلم والطب، تكنولوجيا الغذاء والماء، الابتكار بمجال المناخ وأكثر من ذلك بكثير".