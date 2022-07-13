تقديرات إسرائيلية: بايدن سيعلن عن خطوات تطبيع أولية عندما يصل السعودية

الرئيس الامريكي يصل اليوم إسرائيل في إطار جولته الى الشرق الأوسط والتي تشمل ايضا السلطة والسعودية

تطرق موقع "واينت" الاسرائيلي الى تقديرات إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفتح سلسلة من خطوات التقارب الأولية بين إسرائيل والسعودية، وإنه على ما يبدو يوجد استعداد من جانب المملكة للسماح للرحلات الإسرائيلية التحليق فوق أجوائها خلال رحلاتها الى الشرق الأدني، ومن الممكن أن يعربوا عن استعدادهم للسماح للمواطنين المسلمين من إسرائيل الوصول لأداء مناسك الحج من خلال رحلات مباشرة.

ومن المرتقب أن يلقي الرئيس الأمريكي كلمته في جدة حول التعاون الإقليمي ضد التهديدات المشتركة، وعلى رأسها ايران ، لكن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنه لن يعلن عن إقامة تعاون إقليمي انما سيتطرق إلى استعداد دول الجوار دفع تحالف من هذا القبيل. مع ذلك، الايرانيون أقل حماسة للزيارة، وصرح الرئيس الايراني رئيسي اليوم بأن وصول الرئيس بايدن لن يزيد من أمن إسرائيل.

مع ذلك، قال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير أن العلاقات مع السعودية حساسة للغاية، وهشة وحتى نبيلة، وطالب انتظار الاعلانات الرسمية وقال:"تحلو بالصبر لعدة أيام حتى تكتمل هذه العملية، نأمل ونسعى أن الخطوات التي سيتم اتخاذها الآن ستكون فقط البداية لعملية تطبيع العلاقات. نريد أن ندعم وأن نرحب وصول الرئيس الى السعودية، هذا أمر هام للولايات المتحدة، هذا أمر هام لإسرائيل، وهذا أمر هام للمنطقة كلها".

ونقل الموقع عن الحاخام الأمريكي مارك شناير ، الذي يرأس الصندوق للتفاهم الديني اليهودي-الاسلامي ويتم استقباله لمرات عديدة في القصور الملكية في دول الخليج بأن "ولي العهد السعودي محمد سلمان واخيه الأمير خالد قالوا له بأن التعاون الأمني مع إسرائيل ضد ايران هو أمر هام، لكنه ليس أقل أهمية من التعاون الاقتصادي بين المملكة وإسرائيل".

وقال شناير إنه "يعتقد أننا سنشهد علاقات اقتصادية مع إسرائيل خلال الأشهر القادمة. انقلاب اقتصادي هو الاولوية القصوى للمملكة، وهم يقولون مجددا بأنهم لن يتمكنوا من النجاح بالقيام بذلك بدون إسرائيل، أنا أعتقد بأننا سنشهد تعاونات اقتصادية ستؤدي الى اختراقات ديبلوماسية وليس العكس".